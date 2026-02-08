Montagna in classe | oltre 100 studenti piemontesi a Limone per imparare tra neve sport e ambiente alpino

Questa mattina, oltre 100 studenti provenienti dal Piemonte hanno preso parte a un progetto scolastico in montagna. Sono arrivati a Limone Piemonte per due giorni, tra neve, sport e natura. L’obiettivo è far conoscere ai giovani l’ambiente alpino e le sue attività, coinvolgendoli in esperienze pratiche e divertenti. La scuola e le istituzioni regionali hanno organizzato questa iniziativa per avvicinare i ragazzi alla montagna e ai suoi valori.

La montagna è tornata ad essere aula didattica per gli studenti di alcune scuole del Monferrato e dell’Astigiano, grazie a un’iniziativa regionale che ha portato circa un centinaio di ragazzi a Limone Piemonte per due giornate dedicate alla scoperta della neve, dello sport e dell’ambiente alpino. Le uscite, avvenute il 13 gennaio e il 5 febbraio, hanno coinvolto gli istituti comprensivi di Castelnuovo Don Bosco, Cocconato e Montiglio Monferrato, insieme a quelli di Buttigliera d’Asti, offrendo un’esperienza formativa che va ben oltre le tradizionali lezioni in classe. Un’occasione preziosa, sottolineano gli organizzatori, per avvicinare i giovani al patrimonio montano, promuovendo al contempo valori come la socializzazione, l’autonomia e il senso di appartenenza.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Limone Piemonte In occasione del The St. Regis World Snow Polo Championships, lo stile alpino ha incontrato il lusso moderno tra neve, sport e celebrità. Neve in quota, le raccomandazioni del Soccorso alpino e speleologico per vivere la montagna in sicurezza La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Limone Piemonte Argomenti discussi: Gioia a Madesimo: torna in classe Silvio, il 15enne salvato dai poliziotti dopo un incidente sulla neve; Oltre 400 ettari per costruire hotel ma nulla per nuove case, duro il Team K: La Svp perde ogni credibilità. E si rischia di sovraccaricare gli hotspot turistici; Carretto siciliano, laboratorio dell’artista Michele Ducato a Bagheria; Una shopping list che ci trasporta direttamente alle Olimpiadi invernali. Giornata bianca a Entracque il 14 gennaio La scuola primaria di Pratavecchia e la classe seconda del plesso di piazza Marconi, grazie alla partecipazione al bando della regione Piemonte "La montagna entra in classe" hanno potuto vivere una bellissima gior facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.