Montagna in classe | oltre 100 studenti piemontesi a Limone per imparare tra neve sport e ambiente alpino

Questa mattina, oltre 100 studenti provenienti dal Piemonte hanno preso parte a un progetto scolastico in montagna. Sono arrivati a Limone Piemonte per due giorni, tra neve, sport e natura. L’obiettivo è far conoscere ai giovani l’ambiente alpino e le sue attività, coinvolgendoli in esperienze pratiche e divertenti. La scuola e le istituzioni regionali hanno organizzato questa iniziativa per avvicinare i ragazzi alla montagna e ai suoi valori.

La montagna è tornata ad essere aula didattica per gli studenti di alcune scuole del Monferrato e dell’Astigiano, grazie a un’iniziativa regionale che ha portato circa un centinaio di ragazzi a Limone Piemonte per due giornate dedicate alla scoperta della neve, dello sport e dell’ambiente alpino. Le uscite, avvenute il 13 gennaio e il 5 febbraio, hanno coinvolto gli istituti comprensivi di Castelnuovo Don Bosco, Cocconato e Montiglio Monferrato, insieme a quelli di Buttigliera d’Asti, offrendo un’esperienza formativa che va ben oltre le tradizionali lezioni in classe. Un’occasione preziosa, sottolineano gli organizzatori, per avvicinare i giovani al patrimonio montano, promuovendo al contempo valori come la socializzazione, l’autonomia e il senso di appartenenza.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

