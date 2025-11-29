Minaccia l’ex compagna anche mentre sporge denuncia in caserma | i carabinieri arrestano un 31enne

Riminitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Cattolica hanno tratto in arresto un 31enne ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna al termine di una delicata attività d’indagine condotta nelle ultime settimane. Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe posto in essere da qualche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cattolica, minaccia l’ex mentre lo sta denunciando: arrestato stalker 31enne - I Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 31enne ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna al termine di una ... Si legge su chiamamicitta.it

minaccia l8217ex compagna mentreMaltrattamenti sulla compagna e minacce, arresto bis per 54enne - Ha minacciato la compagna anche in presenza dei militari dell'arma, accorsi in un'abitazione di Scampia, a Napoli, dopo la segnalazione di una lite in famiglia, un 54enn ... Scrive ansa.it

Minaccia l'ex compagna con un coltello a Torino, la polizia lo arresta nell'armadio - Donna minacciata con un coltello dall’ex nel quartiere Barriera Milano: la Polizia arresta l’uomo nascosto nell’armadio. Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Minaccia L8217ex Compagna Mentre