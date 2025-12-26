Cosa succede a Cervia dopo le dimissioni del sindaco | commissario prefettizio ed elezioni

“Non permetteremo al Pd di calpestare un’altra mina ”. Parole nette quelle che filtrano dalla galassia degli alleati dei dem a Cervia, nella giornata più buia che il Pd abbia vissuto in tempi recenti, alla viglia di un commissariamento prefettizio che condurrà il Comune a nuove elezioni in primavera. Proprio mentre il sindaco Mattia Missiroli firmava le sue dimissioni, una parte del centrosinistra era già in fermento, decisa a far pagare ai dem gli errori compiuti. “Ignorando i dubbi che sussistevano su Missiroli, minimizzando le rimostranze su di lui, il Pd ha dato prova di tracotanza”, mormorano dal fronte centrista, “adesso basta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosa succede a Cervia dopo le dimissioni del sindaco: commissario prefettizio ed elezioni Leggi anche: Figline e Incisa: arriva il commissario dopo le dimissioni del sindaco Pianigiani Leggi anche: Dimissioni del sindaco di Cervia Mattia Missiroli dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cervia, dimissioni del sindaco Mattia Missiroli dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie: «Un dolore, estraneo ai fatti ma non c'è serenità per continuare»; Indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie: Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, si dimette; Post dimissioni del sindaco Missiroli: il Comune di Cervia verso il commissariamento. Cosa succede ora; Sindaco di Cervia Mattia Missiroli si dimette dopo le accuse di maltrattamenti, annuncio con profondo dolore. Cervia, dimissioni del sindaco Mattia Missiroli dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie: «Un dolore, estraneo ai fatti ma non c'è serenità per continuare» - Il sindaco (Pd e centrosinistra) di Cervia si dimette dopo le vicende personali emerse negli ultimi giorni: «Sono stato travolto da un'esposizione mediatica durissima, è mancato l' approccio garantist ... msn.com

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si è dimesso dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie - Il primo cittadino ha ceduto alle molte pressioni arrivate da parte delle opposizioni e dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna: “Io innocente, le accuse sono gravi e diffamanti. msn.com

Cervia: Missiroli ha 20 giorni per confermare o ritirare le dimissioni

Futures, arance e cosa succede nell'ultima scena del classico film di Natale, per chi l'ha visto la sera della Vigilia e ha ancora qualche dubbio [Dall'archivio del Post] x.com

Cosa succede quando cala la notte… al museo Lumina. Nel cuore della notte alla GAM di Torino. Un percorso tra arte, scienza e immaginazione nella mostra “Notti. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni”, per scoprire come buio, stelle e luce abbiano is - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.