Cosa succede a Cervia dopo le dimissioni del sindaco | commissario prefettizio ed elezioni

“Non permetteremo al Pd di calpestare un’altra mina ”. Parole nette quelle che filtrano dalla galassia degli alleati dei dem a Cervia, nella giornata più buia che il Pd abbia vissuto in tempi recenti, alla viglia di un commissariamento prefettizio che condurrà il Comune a nuove elezioni in primavera. Proprio mentre il sindaco Mattia Missiroli firmava le sue dimissioni, una parte del centrosinistra era già in fermento, decisa a far pagare ai dem gli errori compiuti. “Ignorando i dubbi che sussistevano su Missiroli, minimizzando le rimostranze su di lui, il Pd ha dato prova di tracotanza”, mormorano dal fronte centrista, “adesso basta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

