Bando del Comune Teatro Fonderia Gestione del bar

E’ stato affidato il servizio di gestione del bar e catering negli spazi interni ed esterni del Teatro Fonderia Leopolda per il periodo dicembre 2025 – giugno 2026: coprirà le serate di apertura del teatro per la stagione teatrale e per gli eventi. A seguito della procedura di gara indetta dall’ufficio Attività culturali, il servizio è stato affidato all’operatore economico ’Peggi Giovanni’ ditta individuale, con sede a Follonica, ed esperienza nel settore. L’operatore ha avanzato una proposta che tiene conto di tanti aspetti, tra cui la valorizzazione dei prodotti tipici locali, il rispetto dell’ambiente e la comunicazione coordinata con il Teatro Fonderia Leopolda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bando del Comune. Teatro Fonderia. Gestione del bar

