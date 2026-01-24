Gestione del parcheggio Porta Nord Errori nelle due proposte arrivate Il Comune prepara un nuovo bando

Il Comune di [Nome città] sta preparando un nuovo bando per la gestione del parcheggio multipiano in via Rita Levi Montalcini, vicino alla stazione dei treni di Porta Nord. A seguito delle due offerte ricevute, sono stati riscontrati alcuni errori nelle proposte presentate. La revisione delle offerte e la predisposizione di un nuovo avviso consentiranno di avviare un percorso trasparente e conforme alle normative.

Per la gara del parcheggio multipiano in via Rita Levi Montalcini, accanto alla stazione dei treni, sul lato Porta nord, sono state presentate due offerte. Entrambe non sono arrivate alla fase finale per errori o mancanza del requisito tecnico minimo. Risulta così necessario bandire una nuova gara che l'ufficio comunale Mobilità sta preparando inserendo anche elementi di novità per gli operatori, come la gestione coordinata del parcheggio multipiano e di porzioni di sosta su strada nelle immediate vicinanze. A spiegarlo è l'assessore alla Mobilità Giulio Guerzoni: "C'è stato un deciso interesse degli operatori di mercato per il nostro bando, con tante richieste di sopralluogo.

