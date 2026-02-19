Martine Diop Bullo reginetta del Carnevale di Venezia e gli insulti per il colore della sua pelle

Martine Diop Bullo, 18 anni, è stata eletta come «Maria» del Carnevale di Venezia, un riconoscimento importante per la giovane. Tuttavia, la sua gioia si è spenta quando alcuni hanno rivolto insulti per il colore della sua pelle. La ragazza, di origini africane, si aspettava di essere accolta con rispetto, ma ha incontrato commenti offensivi sui social e nella vita quotidiana. La situazione ha attirato l’attenzione di molti, che si chiedono come combattere il razzismo in eventi pubblici. La vicenda ha acceso un dibattito sulla tolleranza.

Martine Diop Bullo, 18 anni, è stata scelta come «Maria» del Carnevale di Venezia. Non avrebbe pensato però nel 2026 di ricevere insulti per via del colore della sua pelle. Quando i social del Comune hanno rilanciato la tradizionale notizia sono comparse offese e commenti razzisti. Tanti, «andiamo avanti con la distruzione delle tradizioni per forzare l’inclusione», oppure «proprio veneta al 100%!» e anche «Se mi metto dell’autoabbronzante, eleggete anche me?». Martine ha mamma veneziana e papà senegalese. Il Comune ha provveduto a cancellare gli insulti e la presidente Linda Damiano e l’assessore al sociale Simone Venturini incontreranno la giovane lunedì per portarle la solidarietà della città.🔗 Leggi su Open.online

