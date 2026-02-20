Mariupol Drama arriva a Genova | teatro e testimonianza dalla guerra in Ucraina

Il progetto teatrale “Mariupol Drama” fa tappa a Genova, portando in scena le testimonianze di chi ha vissuto il bombardamento del Teatro di Mariupol. La rappresentazione coinvolge attori sopravvissuti, che raccontano le loro esperienze di guerra e distruzione. Lo spettacolo si svolge in un teatro cittadino, offrendo al pubblico un’occasione per conoscere da vicino i momenti più drammatici dell’assedio. La rappresentazione si svolgerà nel prossimo fine settimana.

Arriva in Liguria “Mariupol Drama”, il progetto teatrale di forte impatto civile che porta sul palco le testimonianze dirette degli attori sopravvissuti al bombardamento del Teatro di Mariupol e all’assedio della città ucraina. Il progetto farà tappa a Genova il 22 febbraio presso il Teatro Duse. Non una rappresentazione tradizionale, ma una testimonianza diretta: il teatro diventa spazio di memoria, ascolto e responsabilità collettiva. Lo spettacolo ha già toccato numerose città europee, tra cui Manchester, Vienna, Parigi e L’Aja. In occasione dell’iniziativa, il Presidente dell’Associazione Pokrova Oleh Sahaydak sottolinea il valore simbolico e umano dell’evento, esprimendo un ringraziamento alle città ospitanti: «Portare qui le voci di Mariupol significa affermare che la memoria non può essere cancellata e che il dolore può trasformarsi in dialogo e responsabilità condivisa.🔗 Leggi su Genovatoday.it

