La festa nel teatro di Mariupol bombardato e riaperto dai russi | Ballano sui morti

Le immagini dei festeggiamenti per la riapertura del teatro di Mariupol suscitano molte riflessioni. Il teatro, simbolo culturale della città, è stato gravemente danneggiato dai bombardamenti russi nel marzo 2022. Ora, dopo la ricostruzione condotta dagli occupanti, alcuni osservatori commentano come questi eventi si svolgano in un contesto di violenza e perdita, sollevando interrogativi sulla situazione della città e sul significato di tali celebrazioni.

Stanno facendo molto discutere le immagini dei festeggiamenti per la riapertura del teatro di Mariupol, uno dei simboli culturali della città distrutto dai bombardamenti russi nel marzo del 2022, poche settimane dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, e adesso ricostruito dagli occupanti. Il teatro dell'omonima città portuale era stato distrutto in uno dei raid più crudeli dalle forze russe il 16 marzo del 2022, in cui erano morti decine di sfollati che vi avevano trovato rifugio, fino a 600 secondo alcune stime.

Gli occupanti russi riaprono il teatro di Mariupol: era stato bombardato nel 2022 - Nell'attacco erano morti decine di sfollati che vi avevano trovato rifugio, fino a 600 secondo alcune stime Era stato colpito da un devastante bombardamento nei primi mesi della guerra in Ucraina. today.it

