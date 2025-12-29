Gli occupanti russi riaprono il teatro di Mariupol | era stato bombardato nel 2022

Dopo il grave bombardamento del 2022, il teatro di Mariupol, simbolo della città, ha riaperto le proprie porte. Ora, a quasi quattro anni di distanza, l’edificio, che era stato danneggiato durante i primi mesi del conflitto in Ucraina, riprende la sua funzione in un contesto di controllo russo sulla regione. La riapertura segna un nuovo capitolo in un’area segnata da anni di conflitto e ricostruzione.

Era stato colpito da un devastante bombardamento nei primi mesi della guerra in Ucraina. Adesso, a distanza di quasi quattro anni da quell'attacco, il teatro centrale di Mariupol ha riaperto i battenti nella regione ucraina oggi sotto controllo russo. Un traguardo annunciato da Denis Pushilin.

