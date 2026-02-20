Maritozzo dolce e salato protagonista indiscusso di una cena ’olimpica’

Il maritozzo dolce e salato ha rubato la scena durante una cena organizzata a Milano, dove Arturo Artom ha deciso di unire ingredienti insoliti per sorprendere gli ospiti. La serata, chiamata 'Olimpica', ha visto chef, scienziati e artisti sedersi insieme, creando un’occasione unica di confronto e creatività. Artom ha portato in tavola una versione innovativa del classico dolce romano, arricchendola con spezie rare e tecniche di cottura avanzate. La sua proposta ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, incuriositi da questa combinazione originale.

di Chiara Arcesi Il ’Re del Cenacolo’ milanese, Arturo Artom, ancora una volta ha unito scienza, impresa, arte e cultura intorno a un’unica tavola. Una cena in versione ’olimpica’ quella in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Milano-Cortina 2026. Così, dopo aver passato la torcia davanti al Cenacolo Vinciano – in versione tedoforo – ha dato il via a un banchetto nel segno della raffinatezza e del buon cibo. Chef Roberto Tornari ha proposto tra gli entrée il mini-maritozzo alla bruscitt, una gustosa focaccia con vitello tonnato, raffinate praline di zola in crosta di frutta secca. A seguire un risotto scenografico alla barbabietola, zola e germogli e la degna conclusione con il prodotto iconico del servizio catering Matì, il maritozzo, di namelaka di cioccolata bianca e lampone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maritozzo dolce e salato protagonista indiscusso di una cena ’olimpica’ Quante calorie a colazione? Meglio dolce o salato? Ecco gli esempi più salutariMaria Rossi ha deciso di chiarire i dubbi sulla colazione, dopo aver notato che molte persone scelgono alimenti sbagliati. Flavio Boltro, con la sua tromba un protagonista indiscusso della scena jazzisticaFlavio Boltro è uno dei trombettisti più riconosciuti nel panorama jazz italiano e internazionale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maritozzo dolce e salato protagonista indiscusso di una cena ’olimpica’; La lista dei dolci speciali per San Valentino 2026 da scovare nelle pasticcerie di Roma. Maritozzo Rosso, il regno dei maritozzi dolci e salati: Da noi mangi maritozzi a tutte le oreEra stato lui a vincere il contest dedicato alla carbonara, ma ora si parla del nostro pezzo forte - dice Edoardo Fraioli di Maritozzo Rosso a RomaToday - come potevamo mancare?. Effettivamente il ... romatoday.it 5 curiosità sul maritozzo che forse non conosciChiedi ad un romano qual è il suo dolce preferito, in molti risponderanno il maritozzo. Ma siete sicuri di conoscere fino in fondo il re romano dei più golosi? La celebre pagnottella, ... romatoday.it Aho… non è che mo’, per ‘sta storia romantica, smetti di ordinare il maritozzo per paura della proposta, eh. Tanto, prima o poi, ‘na domanda arriva comunque… e allora tanto vale che arrivi davanti a ‘sto dolce no Se devi rischià… fallo bene: porta la tua dol - facebook.com facebook