flavio boltro con la sua tromba un protagonista indiscusso della scena jazzistica

Flavio Boltro è uno dei trombettisti più riconosciuti nel panorama jazz italiano e internazionale. La sua carriera, caratterizzata da una tecnica raffinata e un approccio autentico, lo ha portato a collaborare con importanti artisti e a partecipare a numerosi progetti di rilievo. La sua presenza sulla scena musicale rappresenta un punto di riferimento stabile e apprezzato nel mondo del jazz.

Flavio Boltro è uno dei più grandi trombettisti italiani e da molti anni è ormai un protagonista indiscusso della scena jazzistica italiana e internazionale. Diplomatosi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, ha partecipato a numerosi festival e tournée in veste di leader e di sideman, ha fatto parte di una formazione storica del jazz italiano come Lingomania e ha collaborato con i più importanti musicisti statunitensi come, tra gli altri, Freddie Hubbard, Jimmy Cobb, Steve Grossman, Cedar Walton, Billy Higgins e Clifford Jordan. Nel 1984 è stato eletto "miglior talento" dalla rivista Musica Jazz mentre, nel 1990, ha vinto il premio internazionale Umbria Jazz Award.

