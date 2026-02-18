Maria Rossi ha deciso di chiarire i dubbi sulla colazione, dopo aver notato che molte persone scelgono alimenti sbagliati. La causa sono le false credenze sul mangiare dolce o salato al mattino. La nutrizionista spiega come preferire opzioni equilibrate, come yogurt con frutta o pane integrale con affettati magri, evitando zuccheri e grassi in eccesso. Un esempio concreto è il consumo di una tazza di latte con cereali integrali. La scelta del primo pasto può influire sulla giornata di ognuno.

I gusti a colazione variano molto, da chi non rinuncia a cappuccino e brioche a chi preferisce qualcosa di salato fino a chi beve solo un caffè al volo. "La colazione è un momento del tutto personale, un‘abitudine radicata con cui iniziamo la giornata" spiega la dottoressa Flavia Bernini, biologa, nutrizionista. Siamo sicuri che qualsiasi scelta vada bene? Ci sono accorgimenti che potrebbero migliorare la nostra colazione per darci la giusta carica nella mattinata? Vediamo cosa ci ha risposto l'esperta. Dall’analisi dei principali studi sulla prima colazione, la SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), ha redatto un documento conclusivo che la dottoressa Flavia Bernini riassume così: "Si evidenzia che chi fa colazione sembra ricavare diversi vantaggi in termini di mantenimento del peso, miglioramento dei paramenti cardiovascolari, minor rischio di sviluppare diabete e sindrome metabolica, rispetto a chi la salta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quante calorie a colazione? Meglio dolce o salato? Ecco gli esempi più salutari

