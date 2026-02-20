Marinozzi | Quello che è successo all’arbitro La Penna dopo Inter Juve è veramente schifoso

Marinozzi denuncia che l’arbitro La Penna è stato aggredito verbalmente e minacciato da alcuni tifosi dopo la partita tra Inter e Juventus. L’episodio si è verificato all’interno dello stadio e ha coinvolto anche alcuni addetti alla sicurezza. Marinozzi condanna fermamente il comportamento aggressivo, sottolineando come tali atti siano inaccettabili nel calcio. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questo gesto violento.

. Le parole del giornalista sulle minacce ricevute dal direttore di gara. Il clima attorno alla classe arbitrale ha raggiunto livelli di tensione inaccettabili dopo il controverso Derby d'Italia. Il giornalista Andrea Marinozzi, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha svelato i contorni inquietanti delle minacce ricevute da Federico La Penna. L'arbitro, finito nel mirino per l'episodio Kalulu-Bastoni, non è stato solo oggetto di critiche sportive, ma di una vera e propria persecuzione che ha travalicato ogni confine di civiltà, costringendolo a rivolgersi alla Polizia Postale. Federico La Penna fermato dopo i fatti di Inter-Juve Il direttore di gara non figura infatti tra gli arbitri per il prossimo turno di campionato. Stop che potrebbe essere anche di più giornate, per l'arbitro che nel derby d'Italia aveva espulso Kalulu per dop