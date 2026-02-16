Minacce di morte all' arbitro dopo Inter-Juve la Penna sotto choc

Dopo il derby tra Inter e Juventus, Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte, lasciando l’arbitro molto scosso. Le minacce sono arrivate poco dopo la fine della partita, che ha acceso molte polemiche tra tifosi e società. La Penna ha raccontato di aver ricevuto messaggi intimidatori sui social, alcuni dei quali sono stati poi cancellati. La sua famiglia si è detta preoccupata e chiede che si faccia chiarezza sulla situazione.

Nel periodo immediatamente successivo al Derby d'Italia, la situazione attorno a Federico La Penna è diventata oggetto di ampia attenzione, con riflessi non solo sul piano sportivo ma anche su quello umano. L'arbitro romano è stato posto al centro di una spirale di tensione e minacce, innescata dall'esito della gara e dall'opinione pubblica, che ha messo in discussione una decisione chiave legata all'espulsione di un giocatore. Nonostante l'analisi tecnica sul campo, il contesto post-partita ha evidenziato una serie di preoccupazioni legate all'incolumità personale e familiare dell'arbitro, con riferimenti a misure di protezione e a una gestione del clamore mediatico.