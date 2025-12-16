Castiglion Fiorentino scade oggi il saldo della Tari

Oggi scade il termine per il pagamento del saldo della Tari a Castiglion Fiorentino. La tassa, considerata iniqua e fuori controllo, è stata oggetto di opposizione da parte dell’amministrazione comunale, che ha sempre contestato il sistema tariffario adottato.

© Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, scade oggi il saldo della Tari Arezzo, 16 dicembre 2025 – . Tariffazione iniqua e fuori controllo alla quale l’amministrazione comunale si è sempre opposta. Quasi 500 nuclei familiar i hanno usufruito delle agevolazioni Isee introdotte dal Comune con uno sconto medio di 158,00 euro. Ultimo giorno utile per il pagamento senza sanzioni del saldo della Tari. Una tariffazione iniqua e fuori controllo imposta da un'autorità d'ambito territoriale che vede coinvolti 104 comuni e in cui il nostro Comune ha un potere di voto pari soltanto allo 0,74% dell'intera assemblea, praticamente nullo. Lanazione.it Etg - Nuove regole e controlli, il green pass per tutti i lavoratori da oggi è realtà Video Etg - Nuove regole e controlli, il green pass per tutti i lavoratori da oggi è realtà Video Etg - Nuove regole e controlli, il green pass per tutti i lavoratori da oggi è realtà Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Castiglion Fiorentino, scade oggi il saldo della Tari - Tariffazione iniqua e fuori controllo alla quale l’amministrazione comunale si è sempre opposta. lanazione.it

A Porta Romana si commemorano i caduti del bombardamento del ‘43 - Domenica 21 torna il tradizionale momento di ricordo e riflessione relativo al tragico evento bellico Come spesso è successo negli ultimi tempi, la quarta domenica di Avvento, a Porta Romana, coincide ... arezzonotizie.it

Arezzo24. . Castiglion Fiorentino, il bilancio di fine anno e le sfide del 2026 con Devis Milighetti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.