Maria Grazia Chiuri presenta la primavera del Teatro la Cometa

Maria Grazia Chiuri ha inaugurato la nuova stagione del Teatro La Cometa, che ha recentemente subito un restauro completo. L’evento ha attirato molti appassionati, desiderosi di scoprire la rinnovata atmosfera del locale. Le pareti bianche, i velluti rossi e le finestre che si affacciano sugli alberi di via del Teatro di Marcello creano un ambiente accogliente e elegante. La serata ha riscosso grande successo tra il pubblico presente.

Roma, 20 feb. (askanews) -Il teatro è piccolo, interamente ristrutturato anzi ricostruito, un fulgore di bianco, legno e del rosso dei velluti, le finestre in fondo al palcoscenico lasciano intravvedere gli alberi di via del Teatro di Marcello. Sulla scena, Maria Grazia Chiuri e la direzione artistica che l'accompagna in questa avventura: il nuovo Teatro La Cometa, che la stilista – tornata da ottobre direttrice creativa della maison Fendi – ha riaperto nel nome della fondatrice Mimì Pecci Blunt, e che passata la stagione autunnale, ora annuncia quella di primavera. Nel nome del gemellaggio fra Roma e Parigi, spiega il regista Lorenzo Salveti: dalla "Signora delle Camelie" di Giovanni Ortoleva liberamente tratto da Dumas, a "Più grande di me" con Sara Drago (uscita dai successi di "Call my agent"), un testo di Nathalie Fillion nato in residenza all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi; all'eroina francese per eccellenza, "La storia è questa, il processo di Giovanna d'Arco", un testo di Teresa Cremisi e Chiara Valerio.