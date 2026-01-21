Le parole di Giancarlo Giammetti Alessandro Michele e Maria Grazia Chiuri per ricordare Valentino Garavani all' apertura della camera ardente

All'apertura della camera ardente di Valentino Garavani, sono state pronunciate parole di ricordo da parte di figure come Giancarlo Giammetti, Alessandro Michele e Maria Grazia Chiuri. Tra i messaggi, si evidenzia come la sua eredità vada oltre le creazioni, lasciando un’impronta culturale e artistica che ha segnato il mondo della moda. Valentino restarà un’icona la cui influenza continua a ispirare generazioni.

«C'è una frase che lui ha detto e che è lì stampata» ha detto Giammetti ai cronisti che gli hanno prontamente chiesto un pensiero su Valentino «I love beauty, it's not my fault: amo la bellezza, non è colpa mia. Credo che questa sia un po' la parola più giusta per ricordarlo. Credo che la cosa più importante che lo ha guidato, e che sicuramente vorrebbe lasciare alle nuove generazioni è la bellezza, la voglia di bellezza. La bellezza crea bellezza, la bellezza crea cultura.

Maria Grazia Chiuri, che con Pierpaolo Piccioli fu direttrice creativa del marchio Valentino, alla camera ardente dello stilistaMaria Grazia Chiuri, ex direttrice creativa di Valentino insieme a Pierpaolo Piccioli, ricorda il rapporto con lo stilista durante la camera ardente.

Valentino Garavani morto, le immagini delle passeggiate nella “sua” Capri con Giancarlo GiammettiValentino Garavani, celebre stilista e figura di spicco nel mondo della moda, è venuto a mancare a Roma all’età di 92 anni.

Valentino «ha pensato fino alla fine, serenamente. E ora sarà sempre con me»: le parole e le lacrime di Giammetti, il compagno di una vitaLe parole di Giancarlo Giammetti, compagno di Valentino Garavani: «Il ricordo più bello? Troppi per scegliere, ma forse il giorno del nostro primo incontro» ... corriere.it

Giancarlo Giammetti, compagno e socio di Valentino: «Il mio ricordo più bello? Il giorno in cui ci siamo conosciuti»«Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti, credo sia il più toccante ». Così Giancarlo Giammetti, compagno e socio di Valentino Garavani , all'indomani della scomparsa dello stilista. «Abbiamo ... msn.com

