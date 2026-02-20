Mareggiate e danni sul litorale | lidi messi in ginocchio a Eboli e Capaccio

Le intense mareggiate di questi giorni hanno causato ingenti danni sul litorale di Eboli e Capaccio. Le onde hanno rotto le barriere di protezione e portato via sabbia, lasciando i lidi impraticabili. A Campolongo di Eboli, alcune strutture sono state danneggiate e la pineta è stata fortemente compromessa. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione, mentre i gestori dei lidi si preparano a intervenire per riparare i danni subiti. La spiaggia si presenta ora deserta e piena di detriti.

Le mareggiate continuano a mettere in ginocchio il litorale del salernitano. In particolare, a Campolongo di Eboli, diversi i danni ai lidi e perfino alla pineta. L'amministrazione comunale si è attivata chiedendo ai titolari degli stabilimenti di predisporre perizie dettagliate, ipotizzando la richiesta dello stato di calamità naturale. Non migliore la situazione a Capaccio Paestum, dove, a fronte delle criticità registrate per le onde alte, il sindaco Gaetano Paolino sta valutando il da farsi.