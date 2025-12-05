Firenze, 5 dicembre 2025 – A Firenze, martedì 9 dicembre, alle ore 18.30 da Giunti Odeon (piazza degli Strozzi, 2), Nicola Gratteri e Antonio Nicaso presentano il libo ‘ Cartelli di sangue’ (Mondadori). Gli autori dialogano con Simone Innocenti. Un viaggio lucido e sconvolgente nelle pieghe del narcotraffico internazionale. Un libro che dimostra come, per debellare davvero questa piaga, la cooperazione tra paesi e strutture antimafia sia condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre liberare i territori dai bisogni e dalla paura, restituendo dignità e fiducia alle comunità; solo così si potrà togliere terreno fertile alle mafie e permettere ai giovani di crescere in un ambiente fondato sulla legalità, sulla responsabilità e sul rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso