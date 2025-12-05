Firenze presentazione del libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso
Firenze, 5 dicembre 2025 – A Firenze, martedì 9 dicembre, alle ore 18.30 da Giunti Odeon (piazza degli Strozzi, 2), Nicola Gratteri e Antonio Nicaso presentano il libo ‘ Cartelli di sangue’ (Mondadori). Gli autori dialogano con Simone Innocenti. Un viaggio lucido e sconvolgente nelle pieghe del narcotraffico internazionale. Un libro che dimostra come, per debellare davvero questa piaga, la cooperazione tra paesi e strutture antimafia sia condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre liberare i territori dai bisogni e dalla paura, restituendo dignità e fiducia alle comunità; solo così si potrà togliere terreno fertile alle mafie e permettere ai giovani di crescere in un ambiente fondato sulla legalità, sulla responsabilità e sul rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 3 dicembre, al Teatro Nazionale, l’Università di Firenze ha preso parte alla presentazione delle iniziative di solidarietà che la Fondazione Il Cuore si Scioglie realizzerà nel 2026. La Rettrice Alessandra Petrucci è intervenuta per testimoniare il contributo dell’ - facebook.com Vai su Facebook
A #Firenze la presentazione “Aeronautica Militare e Giunti Editore un connubio vincente”. In 4 anni già pubblicati 18 volumi tematici sull’Arma Azzurra e sui temi legati all’aviazione militare. @ItalianAirForce @GiuntiEditore @FrecceTricolori #AeronauticaMilitar Vai su X
Firenze, presentazione del libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso - 30 da Giunti Odeon (piazza degli Strozzi, 2), Nicola Gratteri e Antonio Nicaso presentano il libo ‘ Cartelli di sangue’ (Mondadori ... Da lanazione.it
Firenze, presentazione del libro la ‘Viagrola’ al Teatro Niccolini - Firenze, 7 ottobre 2025 – Giovedì 9 ottobre alle 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) sarà presentato il volume Viagrola. Scrive lanazione.it