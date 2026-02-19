Marco Lollobrigida nuovo direttore di Rai Sport dopo Petrecca la parentela col ministro FdI e l' attrice Gina

Marco Lollobrigida è stato nominato nuovo direttore di Rai Sport, sostituendo Petrecca, dopo un lungo percorso nel settore. La scelta ha sollevato curiosità perché ha legami familiari con l’attrice Gina Lollobrigida e con il ministro Francesco Lollobrigida, entrambi noti nel panorama italiano. La nomina ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, considerando anche il rapporto di parentela con la famiglia politica di Fratelli d’Italia. Lollobrigida ha già ricoperto ruoli importanti nel mondo sportivo e televisivo. La sua gestione avrà il compito di rinnovare il canale.

Marco Lollobrigida, una volta terminate le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sarà il nuovo direttore di Rai Sport, dopo che Paola Petrecca ha rassegnato le dimissioni. Lollobrigida conosce molto bene la redazione che andrà a guidare. Prima della promozione era infatti vice-direttore della testata. La Tv pubblica ha così deciso di puntare su una figura di garanzia e continuità professionale per traghettare Rai Sport verso i prossimi grandi appuntamenti internazionali. Chi è Marco Lollobrigida, il nuovo direttore di Rai Sport Lollobrigida subentrerà a Petrecca, finito nella bufera dopo la telecronaca piena di gaffe della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.