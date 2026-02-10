Rifiuti Piunti Conou | Italia eccellenza globale in economia circolare oli minerali usati

Piunti, vicepresidente di Conou, afferma che l’Italia è un’eccellenza mondiale nella gestione dell’economia circolare degli oli minerali usati. Tuttavia, ricorda che si tratta di un rifiuto pericoloso e che il suo smaltimento sbagliato può provocare gravi danni all’ambiente. Versarlo nel terreno avvelena le falde acquifere, mentre in acqua forma una pellicola che blocca lo scambio di ossigeno, mettendo a rischio la vita acquatica. Anche bruciarlo senza le adeguate precauzioni può rilasciare sostanze

(Adnkronos) – L'olio minerale usato è un rifiuto pericoloso che se smaltito in modo scorretto può essere altamente inquinante: versato nel terreno avvelena la falda acquifera, disperso in acqua forma una pellicola impermeabile che impedisce lo scambio di ossigeno con danni alla vita acquatica, se bruciato in modo improprio rilascia inquinanti. In Italia viene, però, raccolto al 100%, riportato a nuova vita e trasformato, principalmente, in nuove basi lubrificanti grazie ad un modello di economia circolare che funziona e che rappresenta un'eccellenza globale osservata anche all'estero per la sua efficacia.

Il Consorzio Conou si conferma un punto di riferimento nell’economia circolare in Italia.

In Italia, il Consorzio Conou si distingue per la sua attività di raccolta e rigenerazione dell’olio minerale usato.

Rifiuti, Piunti (Conou): Portiamo avanti la sfida della qualitàRoma, 10 feb. (Adnkronos) - Qualità, lotta all’evasione e sensibilizzazione sui temi dell’economia circolare. Queste le prossime sfide su cui si concentra il Conou, Consorzio Nazionale per la Gestione ... ilsannioquotidiano.it

Rifiuti, Piunti (Conou): Italia leader in Ue per raccolta e rigenerazione oli mineraliGli italiani hanno una percezione distorta della filiera degli oli minerali usati: pensano che siano in parte bruciati, in parte smaltiti impropriamente o raccolti in modo spontaneo dalle officine, ... adnkronos.com

