Marche senza gas | 10 anni di blocchi allarme per economia e famiglie

Le Marche vivono da quasi dieci anni senza fornitura di gas metano, a causa di gare d’appalto incomplete. Questa situazione blocca la distribuzione del gas e crea problemi a molte famiglie e aziende locali. L’interruzione continua ha portato a un aumento dei costi energetici e a difficoltà quotidiane per chi dipende dal gas per riscaldare le abitazioni o alimentare le attività produttive. La regione chiede ora un intervento urgente per risolvere questa crisi che dura troppo a lungo. La situazione rimane ancora irrisolta e in attesa di soluzioni concrete.

Marche a Secco di Gas: Un Decennio di Blocchi e la Richiesta di Intervento Regionale. La distribuzione del gas metano in alcune aree delle Marche è da quasi dieci anni paralizzata a causa dell’impossibilità di completare le gare d’appalto per l’assegnazione dei servizi. Il consigliere regionale Giacomo Rossi ha lanciato un allarme, chiedendo alla Giunta regionale di intervenire con urgenza per sbloccare una situazione che penalizza comuni e cittadini, rischiando di compromettere lo sviluppo economico del territorio. Il problema, radicato in una complessa riforma del settore energetico, riguarda tutti e sei gli Ambiti Territoriali Minimi (Atem) della regione, con una situazione particolarmente critica nella provincia di Pesaro e Urbino.🔗 Leggi su Ameve.eu

