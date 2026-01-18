Economia a Parma e provincia più di 12 mila famiglie hanno un Isee tra i 5 e i 10 mila euro

A Parma e provincia, oltre 12.000 famiglie hanno un Isee tra i 5 e i 10 mila euro. Le altre fasce di reddito comprendono circa 11.800 famiglie tra i 10 e i 15 mila euro, 9.400 tra i 15 e i 20 mila euro, e circa 11.800 tra i 20 e i 30 mila euro. Questi dati offrono una panoramica sulla distribuzione del reddito delle famiglie locali.

