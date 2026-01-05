I botti di Capodanno fanno esplodere i contatori del gas e lasciano le famiglie senza riscaldamento | strage sfiorata

Da today.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte di Capodanno ad Ortona, alcuni petardi hanno causato l’esplosione dei contatori del gas, lasciando le famiglie senza riscaldamento e acqua calda da diversi giorni. L’incidente ha evidenziato i rischi legati ai fuochi d’artificio improvvisati, mettendo a repentaglio la sicurezza delle abitazioni e dei residenti. Un episodio che sottolinea l’importanza di rispettare le normative e di adottare comportamenti sicuri durante le festività.

Tragedia sfiorata nella notte di Capodanno a Ortona (Chieti), dove lo scoppio di alcuni petardi posizionati sui cassonetti della raccolta indifferenziata ha devastato i contatori del gas, lasciando due palazzine e i residenti di due ville senza acqua calda né riscaldamento per il quarto giorno. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

