Marche Rsa | rette sospese dopo le proteste Famiglie sotto

La Regione Marche ha deciso di sospendere gli aumenti delle rette nelle Rsa dopo le proteste delle famiglie, che avevano denunciato un incremento eccessivo. La causa principale è stata la richiesta degli enti gestori di aumentare i costi di circa 5-7 euro al giorno, compresa l’IVA. Le famiglie avevano manifestato forte preoccupazione per il peso economico e la possibilità di dover trovare alternative. La Regione ha quindi ordinato di fermare temporaneamente gli aumenti, lasciando le tariffe attuali fino a ulteriori decisioni. La situazione rimane in attesa di chiarimenti ufficiali.

Rsa nelle Marche, la Regione sospende gli aumenti delle rette dopo le proteste delle famiglie. Una svolta inattesa nella gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) nelle Marche, con la Regione che ha chiesto agli enti gestori di sospendere gli aumenti delle rette, inizialmente previsti tra i 5 e i 7 euro al giorno a cui si aggiunge l’IVA. La decisione è arrivata in seguito alle crescenti preoccupazioni delle famiglie e alle sollecitazioni di alcuni amministratori locali, che hanno denunciato una comunicazione poco trasparente e un impatto economico significativo sui nuclei familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu Aumenti delle rette nelle Rsa. Famiglie in ansia, serve un sollievoA causa dell’aumento delle rette nelle residenze socio-sanitarie, molte famiglie marchigiane si trovano in difficoltà e cercano soluzioni. Asilo di Castel San Giorgio: rette aumentate fino al 650%, proteste e polemiche per famiglie colpite.L’aumento delle rette dell’asilo di Castel San Giorgio ha scatenato molte proteste. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Aumenti delle rette nelle Rsa: ora la Regione chiede lo stopL’ondata di proteste contro gli incrementi che variano tra i 5 e 7 euro più iva al giorno è servita. Elisabetta Foschi: Gli enti gestori prima di procedere dovevano affrontare un tavolo di confronto ... msn.com Aumenti delle rette nelle Rsa, trattative in corsoNiente salti in avanti degli enti gestori con aumenti delle rette delle residenze socio sanitarie, prima che venga definito un accordo in Regione. E' l'appello dell'assessore alla Sanità, Paolo Calcin ... rainews.it Rette in aumento nelle residenze protette per anziani non autosufficienti nella Regione Marche Marta Ruggeri (Movimento 5 Stelle Marche) denuncia gli effetti della nuova delibera regionale che prevede incrementi delle quote sanitarie e sociali, con poss - facebook.com facebook