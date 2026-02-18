Asilo di Castel San Giorgio | rette aumentate fino al 650% proteste e polemiche per famiglie colpite

L’aumento delle rette dell’asilo di Castel San Giorgio ha scatenato molte proteste. Le tariffe sono salite fino al 650%, colpendo duramente le famiglie della zona. Fratelli d’Italia ha organizzato manifestazioni per denunciare il balzo dei costi, che rischia di escludere alcune famiglie dal servizio. Alcune mamme hanno raccontato di dover rinunciare a spese importanti per far fronte all’incremento. La questione diventa sempre più calda, mentre i genitori chiedono risposte chiare alle autorità comunali. La tensione cresce tra chi tenta di far rispettare il proprio diritto all’asilo.

Caro Asilo a Castel San Giorgio: Aumenti Fino al 650% Scatenano la Protesta di Fratelli d’Italia. Una stangata per le famiglie di Castel San Giorgio. L’amministrazione comunale ha aumentato le rette dell’asilo nido comunale fino al 650% a metà anno scolastico, eliminando le fasce ISEE e introducendo una tariffa unica mensile di 150 euro. La decisione ha sollevato l’immediata reazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che chiede il ritiro della delibera. Un Incremento Improvviso per 55 Famiglie. La situazione riguarda 55 famiglie con bambini tra i 3 e i 36 mesi residenti a Castel San Giorgio, in Campania.🔗 Leggi su Ameve.eu Castel San Giorgio, caro asilo: la denuncia di Fratelli d'ItaliaA Castel San Giorgio, Fratelli d’Italia denuncia un aumento delle rette dell’asilo nido del 650% a metà anno scolastico. Incidenti sull'A30, tra San Severino e Castel San Giorgio: notevoli rallentamenti al trafficoPomeriggio di caos sull’A30 tra San Severino e Castel San Giorgio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Regione, riconosciuto lo stato di emergenza per gli eventi meteo del 2024 e 2025. Stanziati 150mila euro di ristori; Una primula per i 40 nuovi nati di Gragnano Grazie a chi ha scelto la vita, al di là delle difficoltà; Voragine sulla carreggiata: strada chiusa al traffico; Oltre a Rabadan c'è di più. Castel San Giorgio, caro asilo: la denuncia di Fratelli d'ItaliaVia le fasce Isee, tariffa unica a 150 euro. L'opposizione: Stangata su 55 famiglie ad anno in corso, ritirare la delibera ... salernotoday.it Allagamento dei locali, l’asilo di Castel del Piano resta chiusoCastel del Piano (Grosseto), 3 marzo 2024 – Anche nei primi giorni della prossima settimana l’asilo di via Domenico Santucci rimarrà chiuso. Il sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini è comunque ... lanazione.it Ancora un tentativo di sabotaggio alle linee ferroviarie nel bolognese. I carabinieri hanno arrestato un 20enne mentre stava mettendo pietre sui binari nei pressi di Castel San Pietro. È accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti. A casa del fermato sareb facebook