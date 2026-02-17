Aumenti delle rette nelle Rsa Famiglie in ansia serve un sollievo

A causa dell’aumento delle rette nelle residenze socio-sanitarie, molte famiglie marchigiane si trovano in difficoltà e cercano soluzioni. A partire dalla prossima primavera, la Regione Marche prevede di introdurre una misura multi-leva per alleviare questa pressione economica.

Aumenti delle rette nelle residenze socio sanitarie: a primavera è attesa la misura multi-leva della Regione Marche. Intanto al Carlino arrivano altre testimonianze di parenti di ospiti che si dicono preoccupati. Tra questi il signor “G“, pesarese e residente in Toscana, che ha la mamma ricoverata ad Acqualagna: "La situazione non è facile, gli aumenti sono difficili da gestire: sono senza lavoro e ho subìto un grave indicente. Mi mamma è ricoverata e si paga la retta con la sua pensione (820 euro più 500 euro scesi di invalidità) e i costi della retta arrivano anche a 1.600 euro al mese, quello che manca lo mettono dai servizi sociali del Comune di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rincari delle rette nelle case di riposo: "La Regione alzi la quota dei contributi per aiutare le famiglie"

A causa dell’aumento delle rette nelle case di riposo della regione, la giunta regionale propone di incrementare i contributi giornalieri destinati alle famiglie degli ospiti.

Rincaro delle rette in Rsa. Aumento di 3 euro al giorno

A partire dal 1 marzo, le rette giornaliere della casa di riposo Fondazione Opere Pie Riunite subiranno un aumento di 3 euro.

