Mar Mediterraneo terra di nessuno | incontro sulle tante non narrazioni del ciclone Harry

Il ciclone Harry ha provocato danni nel Mar Mediterraneo, portando a discussioni accese sulle diverse interpretazioni di quanto accaduto. La Chiesa valdese di Reggio Calabria organizza un incontro domenica 22 febbraio alle 17, per affrontare i racconti contrastanti sulle conseguenze della tempesta. L’appuntamento vuole offrire uno spazio di confronto tra chi denuncia l’emergenza e chi minimizza i effetti del fenomeno naturale. La discussione si svolge in un momento in cui le popolazioni si chiedono come affrontare eventi meteorologici sempre più intensi.

La Chiesa valdese di Reggio Calabria, in occasione del prossimo culto domenicale domenica 22 febbraio dalle 17.30 alle 18.30 rifletterà in prospettiva cristiana non tanto su quanto le cronache ci stanno raccontando di fronte all’evidenza di cadaveri che il mare restituisce “a causa del maltempo”, ma su quanto è stato taciuto ben prima. Al culto, come sempre pubblico, seguirà senza soluzione di continuità (alle 18:30) un momento di ascolto e di interventi a più voci, “Mar Mediterraneo terra di nessuno: le tante (non) narrazioni del ciclone Harry” pensato per denunciare, condividere informazioni, fare memoria, chiedere verità e giustizia, agire.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Ciclone Mediterraneo Harry, Catanzaro

