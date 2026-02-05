Le vittime del ciclone Harry nel Mediterraneo | Abbiamo trovato due cadaveri segno evidente di una strage

Viviana Di Bartolo, coordinatrice Sar di Humanity 1, racconta che il suo equipaggio ha trovato due corpi a nord della zona Sar libica. Sono probabilmente tra le circa 1000 persone scomparse a causa del ciclone Harry nel Mediterraneo. La scoperta avviene a pochi giorni dal disastro, mentre le operazioni di soccorso continuano senza sosta.

Approfondimenti su Ciclone Harry

Decine di barche partite dalla Tunisia sono scomparse nel Mediterraneo centrale durante il passaggio del ciclone Harry.

Durante il passaggio del ciclone Harry, una imbarcazione partita da Sfax ha subito un grave incidente nel Mediterraneo, causando almeno cinquanta morti e 380 dispersi.

Ultime notizie su Ciclone Harry

