Carrarese e mercato il Mantova di Modesto cerca punti e rinforzi per risalire la china
Mantova, 26 dicembre 2025 – La falsa partenza sulla panchina del Mantova non ha tolto fiducia e voglia di lottare a Francesco Modesto. Il nuovo tecnico biancorosso, dopo i pochi giorni di lavoro che hanno preceduto il match con l’Empoli, ha avuto più sedute di allenamento a disposizione per trasmettere le sue idee ai biancorossi, che ora devono compiere un significativo passo in avanti e tornare da Carrara (si gioca sabato 28 dicembre alle ore 15) con un risultato positivo. Il mercato di gennaio porterà importanti cambiamenti nell’organico virgiliano, è ormai alle porte ma, in ogni caso, bisogna chiudere il 2025 con una prova che consolidi la convinzione del Mantova di potersi salvare La vigilia di Modesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Vis sulla buona strada per risalire la china
Leggi anche: Via Possanzini. Il Mantova a Modesto
Serie B, riscatto Empoli a Mantova dove il nuovo tecnico Modesto parte male. Sudtirol salvo a Chiavari al 94'; Calcio Serie B - Mantova, primi obiettivi di mercato: Valoti e Begic. Fiori piace al Frosinone, il Modena su Trimboli; Nella lista dei desideri del Mantova c’è anche Vlahovic; Serie B. La Carrarese a caccia dei tre punti casalinghi col Mantova.
Carrarese e mercato, il Mantova di Modesto cerca punti e rinforzi per risalire la china - Mantova, 26 dicembre 2025 – La falsa partenza sulla panchina del Mantova non ha tolto fiducia e voglia di lottare a Francesco Modesto. sport.quotidiano.net
Serie B, Carrarese-Mantova: punti salvezza in palio allo Stadio dei Marmi - La diciottesima giornata del campionato di Serie B sarà caratterizzata, domani alle ore 15, da un interessante scontro salvezza in programma allo. tuttomercatoweb.com
Calcio Serie B – Mantova, mister Modesto punta sull’usato sicuro: in arrivo i suoi ex giocatori Begic e Gyabuaa - MANTOVA Il tormentato 2025 del Mantova si chiuderà sabato allo stadio Dei Marmi contro la Carrarese (ore 15). vocedimantova.it
Quattro gol alla Carrarese e la vittoria che torna dopo quasi un mese. Il Monza allontana i fantasmi (e i critici) e tiene la seconda posizione. In diretta gli sviluppi sul mercato e un collegamento speciale dal centro di Monza. Conduce Federico Ferrario, ospiti Ste - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.