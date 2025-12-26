Mantova, 26 dicembre 2025 – La falsa partenza sulla panchina del Mantova non ha tolto fiducia e voglia di lottare a Francesco Modesto. Il nuovo tecnico biancorosso, dopo i pochi giorni di lavoro che hanno preceduto il match con l’Empoli, ha avuto più sedute di allenamento a disposizione per trasmettere le sue idee ai biancorossi, che ora devono compiere un significativo passo in avanti e tornare da Carrara (si gioca sabato 28 dicembre alle ore 15) con un risultato positivo. Il mercato di gennaio porterà importanti cambiamenti nell’organico virgiliano, è ormai alle porte ma, in ogni caso, bisogna chiudere il 2025 con una prova che consolidi la convinzione del Mantova di potersi salvare La vigilia di Modesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese e mercato, il Mantova di Modesto cerca punti e rinforzi per risalire la china

Leggi anche: Vis sulla buona strada per risalire la china

Leggi anche: Via Possanzini. Il Mantova a Modesto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie B, riscatto Empoli a Mantova dove il nuovo tecnico Modesto parte male. Sudtirol salvo a Chiavari al 94'; Calcio Serie B - Mantova, primi obiettivi di mercato: Valoti e Begic. Fiori piace al Frosinone, il Modena su Trimboli; Nella lista dei desideri del Mantova c’è anche Vlahovic; Serie B. La Carrarese a caccia dei tre punti casalinghi col Mantova.

Carrarese e mercato, il Mantova di Modesto cerca punti e rinforzi per risalire la china - Mantova, 26 dicembre 2025 – La falsa partenza sulla panchina del Mantova non ha tolto fiducia e voglia di lottare a Francesco Modesto. sport.quotidiano.net