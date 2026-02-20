Mano schiacciata da un macchinario | operaio soccorso dall’eliambulanza?

Un operaio ha subito un grave infortunio questa mattina, venerdì 20 febbraio, quando la sua mano è stata schiacciata da un macchinario. La causa dell’incidente pare essere un malfunzionamento dell’attrezzatura durante le operazioni di manutenzione. La centrale operativa ha inviato immediatamente un’autoambulanza e un’eliambulanza, arrivando sul posto in pochi minuti. L’uomo è stato estratto e trasportato d’urgenza in ospedale. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità.

La chiamata ai soccorsi è partita poco dopo le 9 di oggi, venerdì 20 febbraio, in codice rosso. La centrale operativa ha inviato con la massima urgenza un'automedica e un'eliambulanza per prestare aiuto a un operaio rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro. L'incidente si è verificato nello stabilimento di via Vespucci, alla storica cartiera di Toscolano Maderno. Secondo le prime informazioni trapelate, l'uomo, 58 anni, si sarebbe ferito mentre stava operando su un macchinario. Per cause ancora in fase di accertamento, una mano del lavoratore sarebbe rimasta schiacciata durante le operazioni.

