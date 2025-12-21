Scivola mentre arrampica sul ghiaccio | ragazzo soccorso dall’eliambulanza

Nel pomeriggio di sabato 20 dicembre, in alta quota, un ragazzo di 26 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre scalava una cascata di ghiaccio nei pressi del Lago D’Avio a Edolo. Durante l'escursione, ha perso l’equilibrio ed è scivolato. È stato prontamente soccorso dall’eliambulanza e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato 20 dicembre, in alta quota: un ragazzo di 26 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre stava scalando una cascata di ghiaccio, nei pressi del Lago D'avio a Edolo.Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe scivolato durante la.

