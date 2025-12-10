Spara con una pistola e colpisce la finestra di una casa 53enne denunciato dalla polizia

Un episodio di sparatoria si è verificato a San Matteo della Decima, nel comune di San Giovanni in Persiceto, dove un uomo di 53 anni è stato denunciato dalla polizia. Durante un tentativo di provarsi un'arma regolarmente denunciata, un proiettile vagante ha colpito la finestra di una casa nelle campagne, senza causare danni alle persone.

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 10 dicembre 2025 - Un proiettile vagante, esploso per provare un'arma, regolarmente denunciata, ha infranto il vetro di un'abitazione nelle campagne d i San Matteo della Decima. L'uomo che ha sparato, un cinquantatreenne italiano, incensurato, risultato in possesso di regolare porto d'armi e detentore di diverse armi regolarmente denunciate, una delle quali una pistola mitragliatrice, detenuta a uso sportivo, compatibile con il proiettile rinvenuto, è stato denunciato dalla polizia per i reati di danneggiamento aggravato, esplosioni pericolose e detenzione illegale di munizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spara con una pistola e colpisce la finestra di una casa, 53enne denunciato dalla polizia

