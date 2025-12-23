Soccorso rosso | la sinistra scende in campo per evitare lo sgombero degli abusivi dello Spin Time

Il Soccorso Rosso si mobilita per difendere l'occupazione di Spin Time, uno dei simboli storici di Roma. La questione riguarda l’eventuale sgombero degli occupanti, molti dei quali sono considerati abusivi. La mobilitazione della sinistra mira a tutelare questa presenza, che rappresenta un tema delicato di tutela dei diritti e di gestione degli spazi urbani. La vicenda evidenzia le tensioni tra legalità e solidarietà nella città.

Il soccorso rosso è arrivato. Immancabile. Guai a toccare lo Spin Time, la storica occupazione di Roma, simbolo e regno degli abusivi all'Esquilino. Sinistra civica ecologista, la formazione guidata dall'assessore capitolino alla Cultura Massimiliano Smeriglio e dal minisindaco della Garbatella Amedeo Ciaccheri, vicina ad Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni, ha lanciato puntuale un appello, richiedendo un incontro urgente al prefetto, per scongiurare lo sgombero del palazzone in via Santa Croce in Gerusalemme ostaggio dei movimenti perla casa dal 2013. Tra i firmatari c'è anche la deputata di Avs, Francesca Ghirra, che scandalizzata ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e il consigliere regionale Claudio Marotta.

