Lavoro Manageritalia | sì del Cdm a decreto sulla trasparenza retributiva è passaggio rilevante

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sulla trasparenza retributiva. È una mossa importante per il mercato del lavoro italiano, che ora si muove verso maggiore chiarezza sui salari. Il decreto recepisce una direttiva europea ed è un passo avanti anche nel rinnovo del Contratto dirigenti terziario.

Roma, 6 feb. (AdnkronosLabitalia) - "L'approvazione, ieri, da parte del Consiglio dei ministri dello schema del decreto legislativo che recepisce la Direttiva Ue 2023970 sulla trasparenza retributiva è un passaggio rilevante per il mercato del lavoro italiano che rafforza l'apposito articolo appena introdotto nel rinnovo del Contratto dirigenti terziario". E' quanto dice Monica Nolo, vicepresidente Manageritalia e capo della delegazione sindacale della Federazione dei manager del terziario. "Una volta approvata la legge, che impone obblighi rigorosi alle imprese per contrastare il gender pay gap e garantisce ai lavoratori il diritto di conoscere i livelli retributivi medi per mansioni di pari valore, il nostro Contratto – continua Nolo – offrirà strumenti determinanti per facilitare e accompagnare questo irrinunciabile cambio culturale" Manageritalia, che rappresenta oltre 47.

Il governo sta per approvare un nuovo decreto che obbliga le aziende a mostrare le retribuzioni dei dipendenti.

Arriva un nuovo decreto che mira a ridurre le differenze salariali tra uomini e donne.

Argomenti discussi: Lavoro, contrattazione e sviluppo; Rappresentare, proteggere, far crescere; Manageritalia, in crescita dirigenti privati, +2% nel 2025; La Fondazione Arezzo Intour si presenta in seno al progetto Giotto.

