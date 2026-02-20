Maltempo in Sicilia Confeuro | Bene governo su ristori agricoli ora procedure rapide e trasparenti

Il maltempo causato dal passaggio del ciclone Harry ha colpito duramente le campagne siciliane, danneggiando coltivazioni e infrastrutture. Confeuro accoglie con soddisfazione l’annuncio del governo di aver destinato oltre un miliardo di euro, di cui 400 milioni per l’agricoltura, per aiutare le zone più colpite. Tuttavia, l’associazione chiede che le procedure di distribuzione dei fondi siano veloci e trasparenti, per permettere agli agricoltori di ricevere subito i ristori necessari. La priorità resta la ripresa concreta del settore agricolo.

“Confeuro apprende con soddisfazione che il Governo avrebbe stanziato un budget complessivo di oltre un miliardo di euro, di cui 400 milioni destinati al comparto agricolo, per sostenere l’economia delle aree recentemente colpite dal maltempo, culminato nel passaggio del ciclone Harry". Ad affermarlo è Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro-Confederazione agricoltori europei. “Si tratta di un elemento positivo e di un’azione rapida e concreta - continua - da parte dell’esecutivo, che va nella direzione da noi auspicata per offrire un primo e necessario sostegno alle imprese agricole duramente provate dagli eventi meteorologici estremi”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

