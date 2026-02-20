Maltempo anche in Sicilia Confeuro | Bene governo su ristori agricoli ora procedure rapide e trasparenti
Il maltempo, causato dalla tempesta Harry, ha colpito duramente la Sicilia, provocando danni alle campagne e alle aziende agricole. Confeuro esprime soddisfazione per l’annuncio del governo di aver destinato oltre un miliardo di euro, con 400 milioni dedicati agli agricoltori. La decisione arriva dopo giorni di richieste da parte degli agricoltori devastati dalla tempesta. Ora, si attende che le procedure di distribuzione dei fondi siano veloci e chiare, per aiutare le imprese a riprendersi rapidamente. La regione spera in un intervento concreto e immediato.
“Confeuro apprende con soddisfazione che il Governo avrebbe stanziato un budget complessivo di oltre un miliardo di euro, di cui 400 milioni destinati al comparto agricolo, per sostenere l’economia delle aree recentemente colpite dal maltempo, culminato nel passaggio della tempesta Harry. Si tratta di un elemento positivo e di un’azione rapida e concreta da parte dell’esecutivo, che va nella direzione da noi auspicata per offrire un primo e necessario sostegno alle imprese agricole duramente provate dagli eventi meteorologici estremi. L’auspicio istituzionale - anzi, l’obiettivo non più rinviabile - è che a questo stanziamento segua una procedura amministrativa snella, chiara e trasparente, capace di garantire che i ristori e i finanziamenti raggiungano in tempi brevissimi le aziende agricole locali.🔗 Leggi su Messinatoday.it
