Maltempo Confeuro | Bene governo su ristori agricoli Ora procedure rapide e trasparenti

Confeuro segnala che il governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per le zone colpite dal maltempo, di cui 400 milioni destinati agli agricoltori. La causa sono le recenti intemperie che hanno danneggiato molte campagne e infrastrutture rurali. Il settore agricolo attende ora procedure di erogazione rapide e trasparenti per ricevere i ristori. La confederazione chiede un impegno immediato per aiutare le aziende agricole a riprendersi e prevenire ulteriori danni. La situazione richiede interventi concreti e veloci.

Confeuro: stanziati oltre un miliardo di euro per le aree colpite dal maltempo, 400 milioni destinati al settore agricolo per ristori rapidi e prevenzione del dissesto idrogeologico. " Confeuro apprende con soddisfazione che il Governo avrebbe stanziato un budget complessivo di oltre un miliardo di euro, di cui 400 milioni destinati al comparto agricolo, per sostenere l'economia delle aree recentemente colpite dal maltempo, culminato nel passaggio della tempesta Harry. Si tratta di un elemento positivo e di un'azione rapida e concreta da parte dell'esecutivo, che va nella direzione da noi auspicata per offrire un primo e necessario sostegno alle imprese agricole duramente provate dagli eventi meteorologici estremi.