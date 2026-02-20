Maltempo in Campania | prorogata l' allerta meteo l' avviso della Protezione Civile

Il maltempo in Campania ha portato alla proroga dell’allerta meteo, annunciata dalla Protezione Civile. Il motivo è la presenza di forti piogge, temporali e venti intensi che si sono intensificati nelle ultime ore, creando criticità lungo le coste e nelle zone interne. Le autorità hanno invitato i cittadini a prestare attenzione alle condizioni del mare e a limitare gli spostamenti non necessari. L’allerta, che era in vigore fino alle 16, sarà ancora valida nelle prossime ore per garantire la sicurezza di tutti.

Già in vigore sull'intero territorio regionale, una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali con vento forte e mare agitato che scade alle 16 di oggi. La Protezione civile della Regione Campania, alla luce dell'evoluzione del quadro meteo e delle valutazioni del Centro Funzionale.