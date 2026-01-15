Smottamento al Parco Manganelli Insieme per Avellino e l' Irpinia | Anni di incuria e scarsa manutenzione

Da avellinotoday.it 15 gen 2026

Nelle ultime ore si è verificato uno smottamento al Parco Manganelli, il principale spazio verde di Avellino. L’evento evidenzia i problemi legati all’incuria e alla mancanza di manutenzione, che negli anni hanno interessato questa area. L’incidente sottolinea la necessità di interventi per garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio naturale della città e dell’Irpinia.

È notizia di queste ore uno smottamento avvenuto al Parco Manganelli, il polmone verde più grande della città di Avellino.Da più giorni infatti ci si interrogava sulla chiusura al pubblico, ed ecco spiegato il motivo.Le cause: anni di incuriaAnni di scarsa manutenzione hanno portato a tutto ciò. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

