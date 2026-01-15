Smottamento al Parco Manganelli Insieme per Avellino e l' Irpinia | Anni di incuria e scarsa manutenzione

Nelle ultime ore si è verificato uno smottamento al Parco Manganelli, il principale spazio verde di Avellino. L’evento evidenzia i problemi legati all’incuria e alla mancanza di manutenzione, che negli anni hanno interessato questa area. L’incidente sottolinea la necessità di interventi per garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio naturale della città e dell’Irpinia.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.