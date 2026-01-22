Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 23 gennaio in Sicilia | le zone a rischio

Per domani, 23 gennaio 2026, la Sicilia sarà interessata da un'allerta meteo gialla per temporali, secondo il bollettino della Protezione civile. Il maltempo interesserà aree già vulnerabili a causa del ciclone Harry, rischiando di aggravare le criticità idrogeologiche e meteo nella regione. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Impattando su territori già pesantemente colpiti dal ciclone Harry, il maltempo sarà responsabile di maggiori criticità meteo Idro sulla Sicilia dove per domani venerdì 23 gennaio 2026 è allerta meteo gialla: il bollettino della Protezione civile.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 novembre in Sicilia: le zone a rischio Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 dicembre in Sicilia: le zone a rischioPer lunedì 29 dicembre, la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temporali su alcune aree della Sicilia meridionale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Continua il maltempo, allerta meteo gialla a Palermo: venti di burrasca, piogge intense e mareggiate; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domenica 18 gennaio: le regioni a rischio; La provincia etnea nella morsa del maltempo, allerta gialla per domenica 18 gennaio; Allerta meteo su Bari e provincia: martedì con forte vento. Meteo, allerta arancione e gialla il 22 gennaio 2026: le zone a rischioIl Sud Italia è ancora nella morsa del maltempo. Piogge e temporali, diffusi anche nella giornata di domani, giovedì 22 gennaio 2026, hanno spinto la Protezione Civile a comunicare un nuovo bollettino ... meteo.it Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio idraulico 21 gennaio: le regioni a rischioA causa del ciclone Harry per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, la Protezione Civile ha diramato dei bollettini di allerta meteo rossa, arancione ... fanpage.it Scuole chiuse per allerta meteo e maltempo domani, giovedì 22 gennaio 2026: l'elenco dei comuni interessati - facebook.com facebook Ancora una giornata di #maltempo al Sud. Allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria. Si contano i danni sulle coste, dopo le mareggiate eccezionali. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.