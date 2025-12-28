Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 29 dicembre in Sicilia | le zone a rischio

Per lunedì 29 dicembre, la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temporali su alcune aree della Sicilia meridionale. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche, per garantire la sicurezza delle persone e delle attività nelle zone interessate dal maltempo.

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 29 dicembre, una nuova allerta meteo gialla per temporali su alcune zone della Sicilia meridionale. Il bollettino di criticità meteo Idro.

