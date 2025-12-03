Allerta arancione al Sud | maltempo su Puglia Basilicata e Calabria il 4 dicembre Piogge intense e vento di burrasca Allerta gialla in altre cinque regioni

Un minimo depressionario posizionato sul Mar Ionio si muove verso i Balcani e determina condizioni di instabilità meteorologica su ampie porzioni del Mezzogiorno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Dalle sei stamattina impegnati a cancellare il passaggio dell’allerta arancione Mentre le foglie volteggiano… - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo | #allertameteo | Avviso della #ProtezioneCivile Prevista allerta arancione in Campania e Toscana e gialla in 12 regioni, per martedì #25novembre ? buff.ly/Y2t2xWV @Emergenza24 | #Luceverde Vai su X

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 4 dicembre: le regioni a rischio - Per domani, giovedì 4 dicembre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione in Basilicata, Calabria e Puglia e una allerta gialla in ... Come scrive fanpage.it

Allerta maltempo intenso: la Puglia entra in codice Arancione per rischio idrogeologico - Il bollettino più critico (messaggio di Allerta N° 3) riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali ed entra in vigore dalla mezzanotte (00:00) del 4 dicembre 2025 per le successive ... Lo riporta brindisireport.it

Allerta Meteo, zone joniche a rischio alluvione: è allarme maltempo, allerta arancione e scuole chiuse | LIVE - Una nuova e intensa ondata di maltempo è pronta a colpire gran parte del Paese, con particolare forza al Sud. Come scrive strettoweb.com

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e temporali martedì 25 novembre: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, martedì 25 novembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla ... Segnala fanpage.it

Diretta maltempo in Toscana, allerta arancione: pioggia incessante, fiumi osservati speciali - Precipitazioni abbondanti in tutta la Regione, alcune criticità tra le province di Pisa, Lucca, Prato e Pistoia. Scrive lanazione.it

Maltempo in arrivo al Sud: Calabria in allerta gialla e prime nevicate in vista su Pollino e Aspromonte - Il Sud Italia sarà interessato da un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse, temporali e un generale calo delle temperature. Segnala reggiotv.it