Maltempo a Olevano frane e smottamenti sul territorio | si valuta la calamità

A causa delle intense piogge, Olevano sta vivendo gravi problemi di maltempo. Frane e smottamenti hanno danneggiato le strade, rendendo difficile il passaggio delle auto. Una grande porzione di terreno si è staccata, bloccando l’ingresso alla famosa Grotta di San Michele Arcangelo. La situazione ha creato disagi ai residenti e ai visitatori, con alcune zone isolate e fuori uso. Le autorità stanno valutando se si tratta di una calamità naturale e quali interventi siano necessari. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Le forti piogge hanno provato pesanti danni alla viabilità locale e provinciale, isolando anche il sito storico della Grotta di San Michele Arcangelo. Strade dissestate, carreggiate ristrette da cedimenti e uno smottamento che blocca l'accesso alla storica Grotta di San Michele Arcangelo. È il bilancio dei danni causati dalle incessanti precipitazioni che hanno colpito Olevano sul Tusciano nell'ultima settimana, costringendo il Comune a chiedere l'intervento di Provincia e Ministero della Cultura. Le criticità maggiori si registrano sul fronte della viabilità, con la circolazione compromessa da buche profonde e cedimenti strutturali.