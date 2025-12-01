Tragedia all’ora di pranzo | i soccorritori scoprono il corpo senza vita di Mario Patrizi 61 anni Fatale un malore improvviso La scoperta ieri a Boville Ernica
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una disgrazia quella capitata ieri a Boville Ernica dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Non vedendolo arrivare al pranzo fissato e dopo una serie di tentativi di contatto andati a vuoto, familiari e amici di Mario Patrizi, 61 anni, hanno deciso di chiedere l’intervento dei soccorsi. Proprio quella richiesta ha portato alla scoperta del dramma. Il ritrovamento nell’abitazione del centro storico. Mario è stato trovato morto nella sua casa di via Cinzio De’ Nobili, nel cuore del centro storico di Boville Ernica. L’uomo, originario di Monte San Giovanni Campano, era rientrato nel territorio frusinate circa un anno fa, dopo aver lasciato il Canada per tornare alle proprie radici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
