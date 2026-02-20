Maldini sui social ricorda il 20 febbraio del 1986 | il giorno dell’arrivo di Berlusconi a Milanello
Il 20 febbraio 1986, Silvio Berlusconi arrivò a Milanello, un evento che cambiò la storia del club. Maldini, ex capitano rossonero, ha condiviso questa data sui social, sottolineando l’importanza di quel momento. Il suo post include anche una foto d’epoca del presidente in visita al centro sportivo. La ricorrenza richiama l’inizio di un’era che avrebbe rivoluzionato il modo di gestire il Milan. I tifosi attendono ancora i ricordi di chi ha vissuto quegli anni.
Esattamente 40 anni fa si registrò una giornata storica per il Milan e per tutti i suoi tifosi. Il 20 febbraio 1986, il club rossonero veniva salvato dal fallimento economico e passava nelle mani del nuovo proprietario e presidente Silvio Berlusconi. Alcuni direbbero che il resto è storia, effettivamente andata è così. Da quel giorno il Milan ha vissuto un'epoca fatta di trionfi in ogni campo e continente, con grandi campioni che hanno vestito la gloriosa maglia del Diavolo. Nei 31 anni in rossonero sono arrivati 29 trofei: 8 Scudetti, 5 Coppe dei CampioniChampions League, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per club.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
20 febbraio 1986, Berlusconi prende il Milan. Confalonieri ricorda: "Firmammo nell'ufficio di un interista"
