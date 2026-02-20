20 febbraio 1986 Berlusconi prende il Milan Confalonieri ricorda | Firmammo nell’ufficio di un interista
Il 20 febbraio 1986, Silvio Berlusconi acquistò il Milan, un’operazione che cambiò la storia del club. La firma avvenne in un ufficio di un interista, come ricorda Fedele Confalonieri, allora suo collaboratore. Berlusconi decise di entrare nel mondo del calcio proprio in quel momento, portando con sé nuove strategie e investimenti. Il giorno dell’accordo restò impresso per la sua semplicità e per il fatto che si svolse in un ambiente insolito. Da allora, il club ha vissuto una rivoluzione, con Berlusconi sempre al centro.
Fedele Confalonieri, attuale Presidente di 'Mediaset' e amico di una vita di Silvio Berlusconi, ha ricordato - in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - quando, il 20 febbraio 1986, esattamente 40 anni fa, il Cavaliere acquistò il Diavolo da Giussy Farina. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla decisione di entrare nel calcio acquistando il Milan: «Con Silvio e il gruppo dei manager di Fininvest eravamo di ritorno da Saint Moritz dopo le vacanze di Natale. Avevamo incrociato in quei giorni l'Avvocato Agnelli scortato da Luca di Montezemolo.
