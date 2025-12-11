Campo Staffi nel limbo nessuna offerta per la gestione degli impianti sciistici
Il destino di Campo Staffi, importante stazione sciistica del nord Ciociaria, rimane incerto: nessuna offerta è stata presentata per la gestione degli impianti, lasciando la località in uno stato di incertezza sul suo futuro immediato.
Il futuro immediato della stazione sciistica di Campo Staffi, risorsa vitale per l'economia montana del nord della Ciociaria, è avvolto da una pesante incertezza. Il Comune di Filettino ha ufficializzato l'esito negativo dell'ultimo tentativo di affidamento della gestione degli impianti: non è.
