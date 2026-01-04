Trovata morta così in casa Orrore in Italia a soli 31 anni | scena terribile

Una donna di 31 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Agugliana di Montebello Vicentino, domenica 4 gennaio. La scena ha suscitato grande tristezza e preoccupazione nella comunità. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulle circostanze di questa triste vicenda.

Una donna di 31 anni è stata trovata morta nella vasca da bagno della sua abitazione ad Agugliana di Montebello Vicentino, nella mattinata di domenica 4 gennaio. La tragedia si è consumata all'interno di una casa situata in una zona residenziale del paese, dove la giovane viveva. Tra le prime ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude che il decesso possa essere stato provocato da una intossicazione da monossido di carbonio, una causa che viene spesso presa in considerazione in casi simili, soprattutto in ambienti chiusi. Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 9 del mattino, quando è stato lanciato l' allarme.

