In un istante di ordinaria quotidianità, il rumore assordante del metallo che si piega ha squarciato il silenzio di un tragitto come tanti altri. Una donna di 79 anni sedeva sul sedile del passeggero, forse persa nei suoi pensieri o intenta a osservare il paesaggio che scorreva fuori dal finestrino, ignara che quel viaggio sarebbe stato l’ultimo. La violenza dello scontro frontale ha trasformato l’abitacolo in una trappola di lamiere, mentre il tempo sembrava fermarsi nell’attesa disperata dei soccorsi. Il battito frenetico dei soccorritori e il suono delle sirene hanno riempito l’aria, in un tentativo eroico ma purtroppo vano di strappare la vita alla morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in Italia, schianto frontale con un camion: “È morta così, terribile”

Leggi anche: Barbara trovata morta così in strada: tragedia in Italia, poi la terribile scoperta

Leggi anche: Schianto frontale auto-camion nel Bresciano: morta una donna di 40 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti per un sorpasso, un morto e diversi feriti; Maniago, frontale tra auto e pullman carico di studenti e pendolari: morto il guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso; Sabato sera: schianto frontale sulla Postumia, auto a fuoco a Quinto di Treviso; Incidente Maniago, conducente dell'auto morto nello schianto col bus pieno di studenti: feriti alcuni ragazzi.

Terribile schianto sulla strada, impatto frontale tra due auto: due persone ferite e traffico in tilt - Un violento frontale tra due auto, due persone ferite e pesanti ripercussioni sulla viabilità stradale locale: è questo il riassunto dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata ... ildolomiti.it